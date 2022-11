Juízes moçambicanos ameaçam impugnar nova Tabela Salarial Única

A AMJ fez conhecer a sua posição esta segunda-feira (07.11) em comunicado que emitiu após uma assembleia-geral extraordinária, que tinha como ponto único "a finalidade de discutir e deliberar sobre os mecanismos de impugnação da lei que aprova a Tabela Salarial Única".

Por enquanto, lê-se na nota, os magistrados vão apostar nas negociações com o Governo e a Assembleia da República, em articulação com o Tribunal Supremo.

A AMJ ataca, em particular, os dispositivos da TSU que "excluem determinadas categorias [de juízes] da condição de titular ou membros de órgão de soberania".

Tabela polémica

A TSU, aprovada pela Assembleia da República e promulgada pelo Presidente da República em outubro, está a ser fortemente contestada por várias classes profissionais da função pública por ter resultado na redução de ordenados e subsídios.

Ministério da Saúde tenta evitar uma greve dos médicos que estão insatisfeitos com a nova TSU

No domingo, a Associação Médica de Moçambique decidiu adiar para 5 de dezembro a greve nacional que estava marcada para hoje após uma reunião nacional da associação, considerando que "o Governo passou a adotar uma postura de maior abertura ao diálogo" para resolver reivindicações relacionadas com a nova TSU.

A associação optou pela "remarcação da data de início da terceira greve nacional para o dia 5 de dezembro de 2022, caso o Governo não solucione as questões levantadas no caderno reivindicativo da classe médica", lê-se em comunicado emitido no domingo.

Em cartas divulgadas em vários órgãos de comunicação social, grupos de professores também ameaçam paralisar as aulas e boicotar os exames do ano letivo prestes a findar, em contestação à TSU.