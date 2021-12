Moçambique

Jovem moçambicana ensina a reduzir desperdício de alimentos

Jovem moçambicana investe no reaproveitamento de alimentos, criando receitas de comidas à base de cascas e sementes de frutas ou cascas de ovos. Sónia Matsinhe faz também pães e bolos com tubérculos. Em março, lançou o seu primeiro livro intitulado "Do Lixo ao Luxo", onde apresenta as suas receitas e aborda o uso inteligente dos alimentos.