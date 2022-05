José Mourinho: O primeiro a chegar às finais das provas em vigor da UEFA

Aos 59 anos, pode estar esquecido para os adeptos que apenas acompanham os maiores clubes do mundo. Mas José Mourinho voltou a ser o protagonista de mais um registo histórico, que por mais tempo que passe, nunca apagará a alcunha de "Special One".

Com a vitória na meia-final frente ao Leicester (2-1 no agregado), o Roma chegou à final da UEFA Conference League. José Mourinho, para além de conduzir o clube italiano à final de uma competição europeia 30 anos depois da última (1980, final da extinta Taça das Taças), é o primeiro treinador a chegar às finais das três competições da UEFA em vigor: Liga dos Campeões, Liga Europa e UEFA Conference League.

O treinador português venceu a Taça UEFA e "Champions" pelo FC Porto (2003 e 2004).

A conquista da Europa começou em Portugal

Abrindo o baú de memórias – não muito longínquas – José Mourinho, em todas as finais de competições contínuas (não incluindo Supertaça Europeia e Mundial de Clubes) em que participou, venceu todas. Aliás, o técnico português é o autor da frase: "As finais não se jogam, ganham-se". É caso para dizer que o que Mourinho diz, acontece. Tudo começou em 2003, ainda na antiga Taça UEFA (agora denominada Liga Europa), quando ao serviço do Futebol Clube do Porto, venceu o primeiro troféu continental da carreira. No ano seguinte, nova conquista e ainda mais histórica. Levou o FC Porto à final da Liga dos Campeões e goleou o AS Mónaco por 3-0.

Passados seis anos, em 2010, já ao serviço do Inter Milão – pelo meio treinou o Chelsea, chegando a dua meias-finais da Liga dos Campeões –, Mourinho trouxe de volta a glória europeia à equipa de Milão, 45 anos depois da última conquista. Nas meias-finais, eliminou a super-equipa do Barcelona comandada por Pep Guardiola e na grande final, em pleno Santiago Bernabéu, onde iria voltar na época seguinte para treinar o Real Madrid, venceu o Bayern Munique por 2-0 e conquistou a terceira Liga dos Campeões do Inter Milão.

José Mourinho conquistou a Liga dos Campeões em 2010 pelo Inter Milão.

Azar no Real Madrid

Ao serviço do Real Madrid, o maior campeão da Liga dos Campeões com 13 títulos conquistados, Mourinho foi a três meias-finais (2011, 2012 e 2013), perdendo todas. Mais tarde, em 2017, no comando técnico do Manchester United, o "Special One" levou os "reds" à final da Liga Europa. No jogo decisivo, venceu o Ajax por 2-0 e conquistou o último troféu do United até à data.

Em 2022, ao serviço do Roma, que nunca conquistou um troféu da UEFA, José Mourinho alcança nova final europeia, a 5ª da carreira. Por um lado, o Roma nunca venceu uma competição europeia de clubes. Em 1983/84, na antiga Taça dos Clubes Europeus (atualmente denominada Liga dos Campeões), o Roma perdeu a final frente ao Liverpool no desempate por grandes penalidades (3-5). Sete anos mais tarde, chegou à final da antiga Taça UEFA e perdeu por 0-1 com o Inter Milão. Por outro lado, José Mourinho nunca perdeu uma final de competições contínuas (excepto Supertaça Euorpeia e Mundial de Clubes). AS Roma e Feyenoord jogam a final da UEFA Conference League a 25 de maio, na cidade de Tirana, na Albânia.