José Marcos Mavungo é um conhecido ativista angolano detido em março de 2015 depois de ter organizado uma manifestação contra a má governação na província de Cabinda.

Considerado "prisioneiro de consciência" pela Amnistia Internacional, o ativista foi condenado a 14 de setembro de 2015 a seis anos e meio de prisão efetiva pelo crime de rebelião contra a segurança do Estado, além de uma multa de 50 mil kwanzas (cerca 350 euros) de taxas de justiça. José Marcos Mavungo foi acusado ainda de criar panfletos que incitavam à violência, insubordinação das instituições e que atentavam contra a segurança do Estado. O ativista foi libertado em maio de 2016 em Cabinda, por decisão do Tribunal Supremo. O angolano cumpriu mais de um ano da condenação atribuída pela primeira instância judicial.