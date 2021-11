José Mário Vaz, ou simplesmente Jomav, como também é conhecido, é um economista e político da Guiné-Bissau e foi de 2014 a 2019 Presidente da República daquele país.

José Mário Vaz nasceu em Cacheu, Guiné-Bissau, em 1957. Formado em Portugal em Economia, foi presidente da Câmara Municipal de Bissau e ministro das Finanças do governo deposto pelo golpe de Estado de 2012. Militante do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) desde 1989, é conhecido como "o homem do 25" por ter conseguido pagar sempre e pontualmente os ordenados da função pública no dia 25 de cada mês, quando conduzia a pasta das Finanças. José Mário Vaz foi eleito Presidente da República da Guiné-Bissau à segunda volta, a 18 de maio de 2014, depois de o PAIGC, que o apoiou, ter também conquistado a maioria absoluta nas eleições legislativas, as primeiras eleições realizadas na Guiné-Bissau depois do golpe de Estado de 12 de abril de 2012.