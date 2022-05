MEDIATECA

José Lobo: Uma vida dedicada ao ensino de futebol em Cabo Verde

Neste episódio do Crónicas Africanas, trazemos a história de José Lobo, "o Djêdje", que há 32 anos promove a educação de crianças através do futebol. Já passaram pela Escola de Preparação Integral de Futebol (EPIF) jovens que se tornaram futebolistas da seleção nacional e de equipas europeias. Hoje, José Lobo luta para que a EPIF não feche as portas, devido à falta de recursos financeiros.