José Julino Kalupeteka ou simplesmente Kalupeteka é um angolano que é fundador de uma seita adventista cristã intitulada “Igreja do Sétimo Dia a Luz do Mundo”, criada em 2001.

José Julino Kalupeteka reunia na província do Huambo, perto da cidade de Caála, numa área montanhosa ao pé da localidade São Pedro Sumé chamada Monte Sumi, milhares de pessoas em rituais nos quais profetizava o fim do mundo. De acordo com a vaticinação de Kalupeteka, o apocalipse estava anunciado para 2015, e todas as pessoas eram convidadas a abandonarem as suas propriedades e a reagruparem-se em acampamentos para aguardar a chegada do fim do mundo. Em 2015 a polícia angolana entrou no acampamento do Monte Sumi para prender José Julino Kalupeteka. A resistência por parte dos membros da igreja “A Luz do Mundo” terminou num massacre com um número desconhecido de vítimas. Várias organizações internacionais de direitos humanos falaram de graves violações dos direitos humanos por parte das forças de segurança angolanas. Kalupeteka foi preso e condenado em abril de 2016 a 28 anos de prisão pela morte de vários polícias.