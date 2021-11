José Filomeno "Zenu" dos Santos

José Filomeno de Sousa dos Santos, nascido em 1977, é filho do antigo Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, e da sua segunda mulher, Maria Luísa Perdigão Abrantes.

Criou em 2008, o primeiro banco de investimentos de Angola - o Banco Kwanza Invest. Licenciado em Finanças por Westminster, ele é o presidente do conselho de administração do primeiro Fundo Soberano de Angola, o FSDEA, com sede em Luanda, capital do país.