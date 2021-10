Jogo da seleção da Guiné-Bissau em risco devido a problemas médicos em Marrocos

Qualificações para o Mundial Qatar 2022

Malawi 1 - Moçambique 0

Depois do empate a zero, na primeira jornada, com seleção costa-marfinense, Moçambique perdeu, na última terça-feira (07.09), contra o Malawi, por 1-0. Com esta derrota, os Mambas caem para o último lugar do grupo D, com apenas um ponto. Agudizam-se as críticas sobre a má prestação do conjunto moçambicano. No mesmo grupo, a Costa de Marfim bateu os Camarões por 2-1.