Joe Biden quer União Africana como membro do G20

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pretende anunciar na próxima semana o seu apoio à União Africana como membro permanente do G20, o grupo das maiores economias do mundo. A informação foi avançada esta sexta-feira (09.12) pela Casa Branca.

Segundo o Governo norte-americano, Biden fará o anúncio durante uma cimeira EUA-África de três dias que terá início na terça-feira (13.12) em Washington, com 49 líderes africanos convidados.

No encontro, a administração Biden defenderá o compromisso dos EUA com o continente, numa altura em que China e Rússia buscam reforçar os seus laços com África.

Judd Devermont, diretor sénior para os assuntos africanos no Conselho de Segurança Nacional, disse que "já é tempo de África ter lugares permanentes à mesa em organizações e iniciativas internacionais".

Líderes do G20 reuniram-se em novembro em Bali, na Indonésia Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

"Mais vozes africanas"

"Precisamos de mais vozes africanas nas conversações internacionais que dizem respeito à economia global, democracia e governação, alterações climáticas, saúde e segurança", disse Devermont, acrescentando que os EUA iriam discutir o papel da União Africana com a Índia, que vai liderar o G20 em 2023.

A África do Sul é atualmente o único membro africano do G20, que foi lançado na sua formação atual durante a crise financeira de 2008, como forma de reunir as principais economias mundiais. A União Europeia participa.

A promessa de Biden sobre o G20 surge na sequência do seu apoio à expansão do Conselho de Segurança da ONU, incluindo uma representação de África, durante um discurso proferido perante o órgão em setembro.

A administração Biden apoia o papel diplomático da União Africana e tem procurado laços mais fortes com o atual presidente do bloco, o Presidente senegalês Macky Sall, que é esperado na cimeira de Washington.

A União Africana representa os 54 países do continente. O G20 é composto pelas economias mais desenvolvidas e emergentes do mundo e representa mais de 80% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial.