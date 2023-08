João Lourenço quer "decisões para o crescimento" da SADC

Na abertura da 43ª cimeira da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, em Luanda, o PR angolano apelou à celeridade na aprovação e ratificação do Fundo de Desenvolvimento do bloco para captar financiamento.

O Presidente da República de Angola, João Lourenço, pediu esta quarta-feira (17.08), em Luanda, uma ampla reflexão sobre os assuntos que envolvem a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), tomando "decisões que contribuam para o seu crescimento e reforço da integração regional".

O chefe de Estado angolano, que toma hoje posse como presidente rotativo da SADC, falava na cerimónia de abertura da 43ª cimeira de chefes de Estado e de Governo da organização, na capital angolana, frisando que esta é a terceira vez que Angola é designada para realizar o magno evento.

"Este facto representa, para nós, o claro reconhecimento dos Estados-membros ao visível compromisso do nosso país com as causas mais importantes da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral", referiu.

Os chefes de Estado e de Governo dos 16 Estados-membros da SADC estão reunidos em Luanda. Foto: Braima Darame

Segundo João Lourenço, na cimeiravão ser debatidas questões de relevo para a organização, funcionamento e crescimento da SADC. O lema do evento é a industrialização sustentável e o desenvolvimento inclusivo da comunidade regional, baseados no capital humano e financeiro.

Fundo de Desenvolvimento

Já durante a aceitação da presidência rotativa de um ano da SADC, o chefe de Estado angolano comprometeu-se a trabalhar na diversificação das fontes de financiamento para projetos e programas a nível dos Estados-membros e no âmbito regional, com vista a reduzir "o nível de dependência da sempre prestável e assinalável solidariedade dos parceiros de cooperação internacional".

O Presidente de Angola apelou aos Estados-membros "no sentido de acelerarem a aprovação e retificação do acordo sobre a operacionalização do Fundo de Desenvolvimento Regional da SADC, uma ferramenta primordial para a captação de recursos financeiros essenciais", na prossecução do "programa de industrialização regional e consequentemente ao cumprimento da agenda de integração regional da SADC".

João Lourenço substitui o Presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, aos comandos da SADC. "Após um ano ao leme da SADC, o Presidente Félix Tshisekedi passou o testemunho da liderança ao seu homólogo angolano João Lourenço, na quinta-feira, em Luanda. A entrega teve lugar no âmbito da 43ª Cimeira desta organização regional", lê-se na página da Presidência congolesa na rede social X.

Na ocasião, Félix Tshisekedi recordou uma das intervenções do primeiro Presidente angolano, Agostinho Neto, um dos fundadores da SADC, que dizia que "a agricultura é a base e a indústria o fator decisivo do progresso", como inspiração para a efetiva industrialização da região.

Um dos dos grandes objetivos da SADC é tornar a região industrializada até 2063, tal como consta na Estratégia e Roteiro da organização, aprovada pelos chefes de Estado e de Governo, em abril de 2015, para o período 2015-2063.