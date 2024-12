João Lourenço promete rejuvenescimento da direção do MPLA

O presidente do MPLA, João Lourenço, anunciou em Luanda que vai rejuvenescer a direção do partido que governa Angola. A restruturação da direção vai ser efetivada na reunião do Comité Central, depois do conclave.

Os "camaradas” estão a avaliar a situação real do país e do partido no oitavo congresso extraordinário que decorre sobre a liderança do Presidente João Lourenço.

"MPLA, da Independência aos nossos dias, os desafios do futuro" é o lema que também "visa fazer um balanço dos 50 anos de independência e traçar estratégias para enfrentar os desafios atuais e futuros".

O reajuste dos estatutos deverá estar na agenda de trabalho. João Lourenço, o líder do partido no poder em Angola, anunciou que serão feitas novas mexidas na direção do partido. Lourenço quer mais jovens no Bureau Político. "Depois de encerrado este congresso, vamos realizar de imediato, a reunião do Comité Central, para nos ajustarmos aos grandes desafios que teremos de enfrentar, rejuvenescendo o Bureau Político e o seu secretariado”, frisou.

João Lourenço pediu mais unidade e democracia interna no partido, tendo em conta as responsabilidades para com o país.

Militantes do MPLA reunidos no oitavo congresso extraordinário do partido no poder em Angola Foto: Borralho Ndomba/DW

"Vamos continuar a exercer e aprofundar a democracia interna ao mesmo tempo que continuaremos a respeitar o papel e as competências dos órgãos de direção eleitos e aos mais diferentes escalões da hierarquia do partido nos marcos definidos pelos estatutos e em defesa dos superiores interesses do partido e da Nação", acrescentou.

As declarações foram feitas num momento em que há rumores da existência de vozes dissonantes dentro do partido.

António Venâncio pretendia impugnar o evento

O congresso está a ser realizado dias depois de Tribunal Constitucional indeferir o pedido do militante António Venâncio que pretendia impugnar o evento por supostas irregularidades.

O anúncio de candidaturas de dirigentes históricos e jovens do partido tem agitado o debate político angolano.

Militantes no exterior do local do congresso do MPLA Foto: Borralho Ndomba/DW

Valdir Conego, membro do Comité Central do MPLA, que apresentou recentemente ao presidente do partido a sua candidatura à liderança do MPLA, diz que o rejuvenescimento da direção não significa afastamento dos "mais velhos”.

"Estes mais velhos nunca serão afastados definitivamente, porque eles têm voz e vão pertencer ao conselho de honra. Quando o presidente deixar o cargo, ele vai ter denominação de presidente emérito, porque isso é estatutário”, acrescentou.

Valdir Conego garantiu também que será candidato à liderança do MPLA no congresso ordinário a ser realizado em 2026. O jovem político nega que tenha sido intimidado por apresentar a candidatura e diz que o MPLA é democrático.

"Eu dei os passos que os estatutos dizem. Dei-me a conhecer às estruturas todas do partido e ao presidente do partido, que é o meu líder”, comentou.

Sem comentar o anúncio do rejuvenescimento da estrutura diretiva do partido, o membro do Bureau Político do MPLA Gonçalves Muandumba afirmou que os "camaradas” vão sair mais fortes e unidos do congresso extraordinário com foco na materialização do programa de governação.

"O camarada presidente expressou as razões e os objetivos deste congresso extraordinário, portanto penso que vai correr tudo bem", concluiu.