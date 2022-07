João Lourenço critica oposição por recusar homenagem a ex-PR

João Lourenço, que discursava esta quarta-feira (27.07) na cidade do Sumbe, capital da província do Cuanza Sul, no âmbito da campanha eleitoral, realçou a presença na Praça da República, em Luanda, e em toda as províncias, nos sete dias de óbito, dos "angolanos de uma forma geral, dos partidos políticos, da sociedade civil, até estrangeiros, os diplomatas", que "de forma ordeira" foram prestar homenagem a José Eduardo dos Santos.

"Vocês viram alguns desses que foi salvo por José Eduardo do Santos a ir prestar homenagem a quem lhes salvou? Eu não vi ninguém. Então, que tipo de gente é essa? Não foram prestar homenagem ao salvador deles", referiu João Lourenço, que concorre a um segundo mandato.

O ex-Presidente angolano faleceu a 08 de julho, em Barcelona, tendo o Governo angolano decretado óbito de sete dias, período em que várias pessoas prestaram homenagem ao presidente emérito do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA).

A União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) recusou-se a prestar homenagem a José Eduardo dos Santos na ausência dos restos mortais de José Eduardo dos Santos, que estão a ser disputados em Espanha entre duas alas da família do ex-Presidente e o Estado angolano.