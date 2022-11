João Carlos (Lisboa)

João Carlos iniciou a sua carreira profissional em São Tomé e Príncipe, pouco depois da independência nacional em 1975. Exerceu cargos diversos na imprensa escrita, rádio e televisão locais.

Ainda em São Tomé, foi correspondente dos serviços em português da rádio "Voice of America". Nos anos 80, esteve nos EUA para conhecer o funcionamento do sistema da ONU e passou pela Índia para se inteirar dos temas candentes debatidos pelos então Países Não Alinhados.

Na década seguinte, fixa residência em Portugal, onde colaborou com alguns meios portugueses, entre os quais o Diário de Notícias, no suplemento África. Também colaborou com a revista África 21. Foi editor da revista África Hoje (já extinta, substituída depois pela Africa Today). Atualmente é correspondente da DW África e membro da AIEP (Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal).