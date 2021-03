JLo: "Forças internas e externas" querem desacreditar a justiça angolana

O chefe do Executivo angolano, que discursava esta terça-feira (30.03) na cerimónia solene de abertura do ano judicial em Angola, em Luanda, exortou os órgãos judiciais a continuarem o seu trabalho no combate à corrupção e impunidade.

O Presidente salientou que o país "vem dando passos corajosos desde finais de 2017, investigando, julgando e condenando servidores ou ex-servidores públicos de todos os escalões, desde os níveis do município, província e o próprio executivo central, da Assembleia Nacional e de empresas públicas com imparcialidade necessária para o sucesso desta causa".

João Lourenço salientou que os órgãos de justiça "têm sido incansáveis", apesar da exiguidade de meios, alguma falta de experiência e de condições de trabalho.

"Contudo, forças internas e externas, ligadas aos que mais delapidaram o erário público, organizam campanhas com vista a denegrir e desacreditar a justiça e o Estado angolano, mesmo com tantos exemplos concretos de indiciados, arguidos e alguns já condenados" e que, segundo o Presidente angolano, demonstram o comprometimento na luta contra a corrupção.

Assistir ao vídeo 02:03 Compartilhar Mesmo com JLO, angolanos não acreditam no fim da corrupção Enviar Facebook Whatsapp Web EMail Facebook Messenger Web linkedin Telegram reddit Flipboard Link permanente https://p.dw.com/p/3XQ8A Mesmo com João Lourenço, angolanos não acreditam no fim da corrupção no país

Acusações contra o JLo

Na segunda-feira, Isabel dos Santos, filha do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos, visada em vários processos judiciais em Angola e no estrangeiro, acusou João Lourenço de tentar "usurpar" ilegalmente os seus bens e afirma ter provas que revelam "uma conspiração" contra si, urdida pelos serviços secretos angolanos.

Esta não foi a primeira vez que a empresária afirmou ser vítima de perseguição política e se queixou de ser alvo de uma justiça seletiva que visa a família dos Santos e figuras ligadas ao antigo presidente.

Hoje, João Lourenço insistiu que "os que veem o seu castelo desmoronar de forma inexorável" tentam defender os seus interesses e procuram reverter a situação fora dos tribunais.

"Pretendem ser eles a comandar a ação da justiça angolana, envolvendo o chefe de Estado a ponto de determinarem quem deve ser indiciado. É evidente que isto está à partida condenado ao fracasso", avisou, sublinhando que a justiça angolana vai cumprir o seu papel e o Presidente não vai interferir na ação da justiça "em violação da Constituição, como pretendem que o faça".