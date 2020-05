Jens Lehmann será o sucessor de Jürgen Klinsmann no Hertha de Berlim

O Hertha BSC continua a apostar em nomes conhecidos. O ex-goleiro da equipa nacional Jens Lehmann irá assumir a posição de Jürgen Klinsmann no conselho fiscal do time. A informação foi confirmada por um porta-voz do investidor Lars Windhorst à agência de notícias alemã DPA, este domingo (10.05).

Klismann demitiu-se como treinador do time em fevereiro e foi, em seguida, exonerado das funções no conselho fiscal do clube. O Hertha ainda não se pronunciou em relação à decisão.

Aos 50 anos de idade, Lehmann deverá ocupar-se dos assuntos desportivos no órgão, como fez antes Klinsmann, durante as suas poucas semanas de mandato.

Também é novo no conselho fiscal o consultor Marc Kosicke, cujos clientes incluem os treinadores Jürgen Klopp do FC Liverpool e Julian Nagelsmann do RB Leipzig.

"Aceitei de bom grado a oferta de Lars Windhorst para participar no desenvolvimento futuro do Hertha BSC", disse Lehmann num comunicado de imprensa do grupo de Windhorst este domingo (10.05).

"Considero este um dos mais interessantes projetos no futebol atualmente ", sublinhou.

Quase as mesmas palavras usadas por Klinsmann quando da sua nomeação para o conselho fiscal do Hertha, que intitulou a equipa de Berlim como um dos projetos mais interessantes de toda a Europa.

"Estou muito feliz que Jens Lehmann e Marc Kosicke irão engajar-se connosco no Hertha. Ambos trazem um elevado nível de experiência e profissionalismo consigo", disse Windhorst.