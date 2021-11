O Japão é um país insular da Ásia Oriental, onde se fala japonês como língua oficial e cuja capital fica em Tóquio.

A Região Metropolitana de Tóquio, que inclui a capital, é a maior área metropolitana do mundo, com cerca de 30 milhões de habitantes. O Japão possui a terceira maior economia do mundo em PIB nominal. O Japão possui um padrão de vida muito alto, com uma das maiores esperanças de vida do mundo de acordo com estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS).