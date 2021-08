Jacob Zuma submetido a cirurgia na África do Sul

África do Sul abalada por atos de vandalismo

"Graves impactos em toda a região" alerta UA

A União Africana (UA) condenou esta quarta-feira (14.07) a "escalada de violência" na África do Sul, que já provocou pelo menos 72 mortos, e apelou a uma "restauração urgente da ordem, paz e estabilidade" no país. Moussa Faki Mahamat, presidente da Comissão da UA, defendeu que se as autoridades não conseguirem controlar a violência, haverá "graves impactos não só no país, mas em toda a região".

Autoria: Amós Fernando