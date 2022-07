Já há acordo para exportar cereais bloqueados na Ucrânia

A Ucrânia e a Rússia assinaram esta sexta-feira (22.07) acordos que vão permitir a retoma da exportação de cereais ucranianos bloqueados nos portos do Mar Negro devido à guerra e que fazem falta aos mercados mundiais.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que os acordos vão ajudar a aliviar a crise alimentar global.

"Hoje, há um farol no Mar Negro. Um farol de esperança e possibilidade, e um alívio num mundo que precisa mais do que nunca", disse Guterres no fim da cerimónia de assinatura, em Istambul, pedindo à Rússia e Ucrânia para implementarem plenamente o acordo.

Estima-se que 25 milhões de toneladas de cereais foram bloqueados na Ucrânia

Os acordos foram negociados durante os últimos dois meses sob mediação da Turquia e das Nações Unidas. Os ministros da Rússia e da Ucrânia assinaram os documentos separadamente, evitando cuidadosamente sentar-se na mesma mesa, e também não apertaram as mãos durante o evento em Istambul.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reconheceu que o processo "não foi fácil" e disse esperar que os acordos, quase cinco meses após o início da invasão russa da Ucrânia, "fortaleçam a esperança de acabar com esta guerra", ajudando também a prevenir a fome e combater o aumento global do preço dos alimentos.

A maior parte dos cereais está retida no porto de Odessa, no sul da Ucrânia - é um dos três portos que deverão reabrir após a assinatura dos acordos

Condições para assinatura do acordo

A Ucrânia exigiu uma série de condições para avançar com o acordo, entre elas a assinatura apenas com os mediadores.

Uma das cláusulas do documento obriga à inspeção dos navios que vão transportar os cereais, para garantir que não levam armas para a Ucrânia. Estas inspeções, que serão realizadas tanto à saída como à chegada dos navios, deverão acontecer nos portos de Istambul.

Os Estados Unidos saudaram os acordos. Ned Price, porta-voz do Departamento de Estado,salientou que, para Washington, o importante agora é "responsabilizar a Rússia pela implementação deste acordo e permitir que os cereais ucranianos cheguem aos mercados mundiais".