"Italia fino alla fine!": A Itália está na final do EURO2020

Italia fino alla fine! Itália até ao fim! A squadra azzurra está na final do EURO2020, depois de eliminar a Espanha no desempate por grandes penalidades (1-1, 4-2 g.p). É a quarta vez que a seleção italiana vai disputar a final do campeonato da Europa de futebol, sendo que apenas conquistou o troféu por uma vez, em 1968.

Os primeiros 20 minutos foram marcados por muito equílibrio, respeito e restrições táticas. Aos 25 minutos, Dani Olmo, na cara de Donnarumma, tentou abrir o marcador, mas o guarda-redes italiano fez a primeira grande defesa na partida. A partir daí, a Espanha "roubou" o meio-campo defensivo da Itália e obrigou a squadra azzurra a abdicar do miolo do terreno e a jogar em contra-ataque.

Chiesa fez o 1-0 aos 60 minutos.

Enquanto a Espanha desperdiçava jogadas de ataque, quer pelo erro no último passe, como na falta de precisão no remate, aos 60 minutos, Chiesa, num contra-ataque italiano, aproveitou um corte defeituoso de Laporte e já dentro da área, dominou a bola, puxou curto para o pé direito e fez um remate em arco, ao ângulo inferior lateral da baliza de Unai Simon, que ficou pregado ao relvado.

Luis Enrique deixou Morata no banco e aproveitou a lesão de Sarabia para chamar ao "onze" Dani Olmo e Oyarzabal, que juntamente com Ferrán Torres, formaram um tridente ofensivo híbrido, com Dani Olmo tanto a baixar no terreno como construtor de jogo para tabelar, como a aparecer na grande área como "falso 9" para finalizar.

Ferrán Torres e Oyarzabal nunca acompanharam o ritmo, eficiência e qualidade de Dani Olmo e Luis Enrique mexeu no ataque. Fez entrar Morata e Gerard Moreno e foi assim que nasceu o golo do empate da Espanha. Aos 80 minutos, Morata conduziu a bola em zona central rumo à grande área, obrigou Chiellini a atacar a bola e a sair de posição, tabelou com Olmo, que só teve de devolver a bola a Morata para o espaço vazio. Finalização à ponta-de-lança e golo do empate.

Morata a celebrar em homenagem a Fernando Torres.

Morata somou o terceiro golo no EUR02020 e o quinto golo na história dos campeonatos da Europa, igualando Fernando Torres como os dois jogadores espanhóis com mais golos em fases finais do EURO. O festejo de Morata foi em homenagem ao "El Nino"!

O empate permaneceu e o jogo foi para prolongamento. A Espanha continuou a carregar na Itália, mas não conseguiu desbloquear o marcador. Com as saídas de Insigne, Immobile e Chiesa, Mancini desmantelou um ataque que podia fazer o golo numa transição rápida, mas o cansaço era visível. O técnico preferiu dar pulmão e força à equipa, e fechou o meio-campo, que estava sobrepovoado de espanhóis. O jogo seguiu para as grandes penalidades.

A Itália foi a primeira a bater, por Locatelli. Remate denunciado, travado por Unai Simon. Grande injeção de motivação e a Espanha podia ficar em vantagem. Mas, Dani Olmo, dos melhores da Espanha em campo, nem na baliza acertou. Belotti, Bonucci e Bernardeschi marcaram para a Itália. Moreno e Alcantara - com muita classe, sem pressão - bateram Donnarumma. Morata, no quarto penálti, bateu... mas "Gigi" Donnarumma defendeu! Se a Itália marcasse ganhava e Jorginho, partiu para a bola, deu o já famoso "saltinho", deitou Unai Simon e qualficou a Itália para a final do EURO2020.

A Itália chega pela quarta vez à final de um EURO, título que conquistou em 1968. Agora, que venha a Inglaterra ou Dinamarca.

Roberto Mancini, selecionador da Itália

Depois da histórica ausência do Mundial de 2018, que não acontecia há 60 anos, Mancini ressuscitou a seleção italiana, mas não à moda antiga, à moda fina! Lembra-se daquelas seleções italianas que fechavam-se cá atrás, "atrasavam" o ritmo de jogo, faziam dois ou três remates à baliza e sempre no contra-golpe? 33 jogos sem perder, 14 vitórias consecutivas e seis vitórias em outros tantos jogos neste EURO2020. Italia fino alla fine! Itália até ao fim!

Pedri, jogador da seleção espanhola

Pedro González López. Pedri para os que gostam de bom futebol. Aos 18 anos e 223 dias de idade, é o jogador mais jovem a disputar a meia-final de um Europeu de futebol. Formado na academia do Las Palmas e contratado pelo Barcelona em 2019/20 - por 20 milhões de euros - Pedri encheu todos os campos que pisou neste EURO2020. Aliás, os numeros mostram que foi o jogador que mais quilómetros correu até a Espanha ser eliminada na meia-final. Toque de bola, aceleração do ritmo de jogo, roda sobre o adversário, eficácia no passe, seja curto, lateral ou vertical. Qualquer semelhança a Iniesta ou Xavi é pura coincidência. Este, senhoras e senhores, é Pedri. Não se esqueça do nome, Pedri...