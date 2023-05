Itália: Nápoli campeão de Itália 33 anos depois

Desde Maradona que os napolitanos não venciam o "Scudetto". Osimhen e Kvaratskhelia foram os grandes protagonistas do terceiro título de campeão na história do Nápoli.

O Nápoli é campeão de Itália! O jejum de 33 anos terminou esta noite em Udinese, após empate 1-1 num jogo a contar para a 33ª jornada da Serie A.

Adeptos do Nápoli invadem a cidade Foto: Antonio Balasco/imago images

Época quase perfeita

O Nápoli está a terminar aquela que foi uma época história. Para além do terceiro "Scudetto" conquistado na história do clube, os italianos também chegaram longe na Liga dos Campeões, aos quartos de final, pela primeira vez. A equipa comandada por Luciano Spalletti praticou um futebol ofensivo, agressivo e com nota artística.

E os resultados foram impressionantes. Na primeira metade desta época, o Nápoli chegou a somar 17 jogos sem conhecer o sabor da derrota, "caindo" apenas em Liverpool para a fase de grupos da Liga dos Campeões (já estava apurado para os oitavos de final).

No que toca aos rivais diretos na luta pelo título, o Nápoli derrubou todos (Juventus, AC MIlan, Inter Milão) e deixou bem claro em campo que iria ser campeão.

Osimhen (esq.) e Kvaratskhelia (dta.) Foto: Revierfoto/IMAGO

Dupla de sonho

Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen formaram uma das duplas mais temidas do futebol europeu. O extremo da Geórgia, de apenas 22 anos, chegou no verão de 2022 proveninente do Dinamo Batumi, por 11,5 milhões de euros.

Passados dez meses e 37 jogos, Kvaratskhelia somou 14 golos e 16 assistências. Hoje, vale 85 milhões de euros e apesar de já ter renovado contrato, a imprensa internacional escreve que o jovem georgiano é cobiçado pelas principais equipas europeias.

Victor Osimhen é homem-golo deste Nápoli histórico. O avançado nigeriano de 24 anos fez uma época assombrosa. Em 34 jogos, soma 27 golos e cinco assistências.