Itália: Juventus é campeã nacional pela nona vez consecutiva

A Juventus voltou a fazer história no futebol italiano. A "Vecchia Signora" conquistou, este domingo (26.07), o eneacampeonato, termo pouco comum no futebol europeu, que se traduz em nove títulos consecutivos. A Juventus venceu, em Turim, a Sampdoria por 2-0, e conquistou o 36º título da história do clube.

Eneacampeonato

Com o empate da Atalanta (2º) em casa do AC Milan (6º), a Juventus, em caso de vitória, assegurava o nono título consecutivo da Serie A, a duas jornadas do fim do campeonato. Aos 45+7, Cristiano Ronaldo desbloqueou o resultado - 31 golos em 32 jogos para o internacional português. Já na segunda parte, aos 67 minutos, Bernardeschi dobrou o marcador e selou o 36º título da Juventus na história do futebol italiano. A Juventus soma o dobro dos títulos dos rivais de Milão (AC Milan e Inter Milão têm 18 títulos).

A Juventus ainda vai disputar a "final-8" da Liga dos Campeões em agosto. Os campeões italianos estão no "intervalo" dos oitavos de final frente ao Olympique Lyon, com vantagem para o emblema francês por 1-0, vitória conquistada em França, a 26 de fevereiro, antes da implosão da pandemia da Covid-19. A segunda mão está marcada para o dia 7 de agosto, em local ainda por definir.

Cristiano Ronaldo - 30 títulos e mais um recorde!

Já há pouco a noticiar de Cristiano Ronaldo que possa surpreender os nossos leitores. No entanto, é nosso dever registar novos feitos de um jogador que ficará para a eternidade do futebol, que viverá nas memórias dos sortudos que o viram jogar e que fará sonhar aqueles que não terão oportunidade de o ver atuar em direto, o maior jogador de sempre do futebol português.

Cristiano Ronaldo tornou-se o jogador a chegar aos 50 golos na Serie A em menos jogos. O "astro" atingiu a meia centena de golos em 60 jogos, superando antigos vencedores da Bola de Ouro, como Shevchenko (50 golos em 69 jogos) e Ronaldo "Fenómeno" (50 golos em 70 jogos). A marca dos 50 golos não fica por aqui. Cristiano Ronaldo é o primeiro jogador a marcar, pelo menos, 50 golos em três das principais ligas europeias (Inglaterra, Espanha e Itália.)

"CR7" já era o único jogador com títulos de campeão em Inglaterra, Espanha e Itália. Esta época (2019/20), tornou-se o primeiro jogador a ganhar as três competições em mais do que uma ocasião. A FIFA, órgão que tutela o futebol mundial, não perdeu oportunidade de elogiar publicamente o avançado português.

"Dez em dez jogos desde o reinício da Serie A ajudaram Cristiano a tornar-se num múltiplo campeão em Inglaterra, Espanha e Itália. Nenhum outro jogador sequer venceu estas três ligas. O país não importa quando és de outro planeta".

Cristiano Ronaldo conquistou o 30º título consecutivo da carreira e a nível individual, o avançado português procura conquistar a quinta Bota de Ouro, que premeia o melhor marcador dos campeonatos europeus. Ronaldo leva 31 golos, mas ainda tem dois pesos pesados à frente nesta corrida. Robert Lewandowski, com 34 golos em 31 jogos (Bundesliga) e Ciro Immobile, avançado italiano que atua na Lázio, que também soma 34 golos. Restam duas jornadas para o fim da Serie A.

Confira os 30 títulos coletivos conquistados por Cristiano Ronaldo:

Supertaça Cândido de Oliveira -1x

Premier League (Liga Inglesa) - 3x

FA Cup (Taça de Inglaterra) - 1x

EFL Cup (Taça da Liga Inglesa) - 2x

Community Shield (Supertaça de Inglaterra) - 1x

La Liga (Liga Espanhola) - 2x

Taça do Rei - 2x

Supercopa (Supertaça de Espanha) - 2x

Serie A (Liga Italiana) - 2x

Supertaça de Itália - 1x

UEFA Liga dos Campeões - 5x

UEFA Supertaça Europeia - 2x

FIFA Mundial de Clubes - 4x

UEFA EURO - 1x

UEFA Liga das Nações - 1x