Israel-Hamas: Proposta para um "cessar-fogo duradouro"

O Presidente norte-americano, Joe Biden, anunciou esta sexta-feira (31.05) um acordo em três fases proposto por Israel ao grupo palestiniano Hamas, que disse poder terminar a guerra na Faixa de Gaza e libertar os reféns que permanecem no enclave.

O líder norte-americano, em declarações na Casa Branca, descreveu a proposta como "um roteiro para um cessar-fogo duradouro e a libertação de todos os reféns".

Biden disse que a primeira fase do acordo duraria seis semanas e incluiria um "cessar-fogo total e completo", a retirada das forças israelitas de todas as áreas povoadas da Faixa de Gaza e a libertação de vários reféns em posse do Hamas, incluindo mulheres, idosos e os feridos, em troca de centenas de prisioneiros palestinianos.

Faixa de Gaza: Situação humanitária continua a deteriorar-se To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Os reféns norte-americanos seriam libertados nesta fase e os restos mortais dos que foram mortos devolvidos às suas famílias. A assistência humanitária seria aumentada, com 600 camiões autorizados a entrar no enclave palestiniano todos os dias.

A segunda fase incluiria a libertação de todos os reféns vivos restantes, incluindo soldados do sexo masculino, e as forças israelitas abandonariam as suas posições em todo o território da Faixa de Gaza.

"Enquanto o Hamas cumprir os seus compromissos, o cessar-fogo temporário tornar-se-ia, nos termos das propostas israelitas, 'a cessação permanente das hostilidades'", observou Biden.

Por fim, a terceira fase exige o início de uma grande reconstrução da Faixa de Gaza, que enfrenta décadas de trabalhos devido à devastação causada pela guerra.

Nas suas declarações na Casa Branca, o Presidente norte-americano disse que o Hamas "já não consegue" realizar um novo ataque em grande escala contra Israel, insistindo na necessidade de uma trégua prolongada e da libertação de reféns.

Porque é que a África do Sul está a processar Israel? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Comunidade internacional saúda plano

O secretário-geral da ONU, António Guterres, realçou que "espera fervorosamente" que a proposta israelita para um cessar-fogo em Gaza, anunciada pelo Presidente Joe Biden, resulte "num acordo entre as partes para uma paz duradoura".

Numa breve declaração, Guterres lembrou que pede há meses três coisas: um cessar-fogo, acesso "pleno e irrestrito" à ajuda humanitária em Gaza e a libertação de todos os reféns detidos pelo Hamas.

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, também manifestaram o seu apoio ao 'roteiro' proposto por Israel para um cessar-fogo em Gaza e libertação de reféns.

"O nosso total apoio ao roteiro para um cessar-fogo duradouro e a libertação de reféns que conduza à cessação permanente das hostilidades e à retirada das Forças de Defesa de Israel e ao início dos esforços de reconstrução", sublinhou o diplomata espanhol, numa publicação na rede social X.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, elogiou o roteiro "equilibrado e realista" para um cessar-fogo em Gaza, considerando a proposta apresentada por Joe Biden "uma oportunidade real" para acabar com a guerra.

Na Alemanha, a ministra dos Negócios Estrangeiros Annalena Baerbock disse que a proposta anunciada pelos EUA "oferece um vislumbre de esperança e um possível caminho para sair do impasse da guerra”.

"Aproveitar a oportunidade de um cessar-fogo humanitário, abrindo caminho para uma trégua de longo prazo, é mais crucial do que nunca”, disse Baerbock.

O chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, vai promover este sábado o novo roteiro para Gaza durante chamadas com os seus homólogos da Jordânia, Arábia Saudita e Turquia.

Israel-Hamas: Porque falham as negociações na ONU? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Israel avança com ataques em Rafah

Biden abordou a guerra entre Israel e o Hamas, que já dura há quase oito meses, quando os militares israelitas confirmaram hoje que as suas forças estão agora a atuar em partes centrais de Rafah na sua ofensiva no sul da Faixa de Gaza.

"Este é realmente um momento decisivo", afirmou Biden, ao falar sobre o acordo em três fases que as autoridades israelitas ofereceram ao Hamas.

"Israel fez a sua proposta. O Hamas diz que quer um cessar-fogo. Este acordo é uma oportunidade para provar se eles realmente querem dizer isso", acrescentou.

Hamas vê como positiva a proposta de trégua

Após a divulgação do plano israelita, o movimento islamita palestiniano Hamas disse encarar positivamente a proposta de trégua. Em comunicado, o grupo palestiniano disse estar disposto a lidar "de forma construtiva" com qualquer plano que inclua estes requisitos.

O gabinete do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu confirmou que autorizou os seus negociadores a apresentarem um projeto de trégua para libertar os reféns, mas deixou claro que a guerra não terminará enquanto Israel não atingir o seu objetivo de eliminar as capacidades militares e governamentais do Hamas em Gaza.