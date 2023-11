Israel-Hamas: Mediadores procuram prolongar a trégua

De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, os mediadores continuam a trabalhar para tentar conseguir uma nova extensão da trégua temporária entre Israel e Hamas, prorrogada até esta quarta-feira (29.11).

Segundo as agências noticiosas AFP e Reuters, os serviços secretos norte-americanos e israelitas estão reunidos com os mediadores do Qatar e do Egito para obter uma nova prorrogação.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos países do grupo G7 - Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos - manifestaram, na terça-feira (28.11), o seu apoio a uma extensão das tréguas entre Israel e o Hamas.

"Devem ser envidados todos os esforços para assegurar o apoio humanitário aos civis, incluindo alimentos, água, combustível e material médico", declarou o G7 em comunicado.

"Apoiamos o prolongamento desta pausa e de futuras pausas, conforme necessário, para permitir o aumento da assistência e facilitar a libertação de todos os reféns", acrescentou a declaração conjunta.

A interrupção temporária das hostilidades permitiu, nos últimos dias, a libertação de reféns em troca de prisioneiros palestinianos detidos por Israel.

Funcionários do Comité Internacional da Cruz Vermelha transferiram os reféns para o Egito Foto: Hatem Ali/AP Photo/picture alliance

Libertados mais 12 reféns

Ontem à tarde, o Exército israelita anunciou a libertação de mais 12 reféns, dez israelitas e dois estrangeiros, detidos desde 7 de outubro pelo movimento Hamas.

Segundo o gabinete do primeiro-ministro israelita, os reféns israelitas são todos do sexo feminino e os dois reféns estrangeiros são cidadãos tailandeses.

Funcionários do Comité Internacional da Cruz Vermelha transferiram os reféns para o Egito em direção à localidade israelita de Kerem Shalom, onde eram aguardados pelos militares.

Graças a uma trégua de que o Qatar foi o principal mediador, desde a passada sexta-feira que o Hamas liberta diariamente cerca de uma dezena de mulheres e crianças enviadas para a Faixa de Gaza, em troca da libertação de prisioneiros palestinianos, na maioria mulheres e adolescentes.

O Hamas informou em comunicado que os prisioneiros libertados na terça-feira (28.11) de prisões israelitas são 15 mulheres e 15 menores. Esta foi a quinta troca de prisioneiros após a entrada em vigor, na sexta-feira passada, do acordo de tréguas.

Israel declarou guerra ao Hamas em 7 de outubro, na sequência de um ataque do grupo, que matou cerca de 1.200 pessoas. Desde então, as forças aéreas, navais e terrestres de Israel contra-atacaram no enclave palestino, onde mais de 15 mil pessoas já morreram, segundo as autoridades da Faixa de Gaza.