Israel faz dezenas de mortos e feridos em novo ataque a Gaza

"As forças de ocupação [Israel] cometeram 14 massacres contra famílias, causando 165 mortos e 250 feridos durante as últimas 24 horas", disse o porta-voz da Saúde, Ashraf Al Qudra, citado pela EFE.

O Exército de Israel confirmou que atacou, este sábado (30.12), vários pontos de Gaza por terra, mar e ar, tendo eliminado "dezenas" de membros do Hamas nas últimas horas, no 85º dia de guerra entre israelitas e o grupo islâmico.

"As tropas continuam a operar em diferentes áreas da Faixa de Gaza e estão a travar batalhas ferozes com os terroristas", disse um porta-voz militar em comunicado. Conforme especificado, "a Força Aérea israelita, liderada por tropas terrestres, está a atacar células e infraestruturas terroristas, e a Marinha israelita está a apoiar as tropas terrestres com fogo de assistência a partir do mar".

Túneis destruídos

Na sexta-feira (29.12), o Exército israelita anunciou ter encontrado e destruído túneis do quartel-general do Hamas no norte de Gaza, além de um esconderijo do líder do movimento islamita palestiniano, Yahia Sinwar, na Faixa de Gaza.

Nestes subterrâneos identificados, refere o Exército israelita em comunicado, "há uma rede elétrica, infraestruturas de ventilação e saneamento, salas de oração e descanso", além de "um dos apartamentos refúgio" de Sinwar, este último lugar "localizado perto da cidade de Gaza".

Manifestação em Sanaa, no Iémen, em solidariedade com os palestinianos da Faixa de Gaza Foto: Khaled Abdullah/REUTERS

"No seu interior foram feitas muitas descobertas", as tropas "examinaram o apartamento com meios tecnológicos adicionais" e descobriram "um túnel estratégico", que "aparentemente era utilizado por altos cargos da ala política e militar do Hamas", adiantou a mesma fonte.

"O apartamento era parte de uma longa e ramificada rede de túneis pela qual se movimentavam e operavam membros de alto escalão" do Hamas e o túnel em si tem cerca de 218 metros de comprimento e 20 de profundidade.

Segundo o Exército, o túnel "foi construído para que fosse possível permanecer" e planear combates nele "durante longos períodos de tempo", e foi agora dinamitado.

70% das vítimas são mulheres e crianças

Desde o início do conflito, em 07 de outubro, morreram 21.672 habitantes de Gaza e 56.165 ficaram feridos pelos ataques do exército israelita, sendo que, segundo a mesma fonte, 70% das vítimas são mulheres e crianças.

Em 07 de outubro, comandos do Hamas lançaram um ataque terrorista em solo israelita, durante o qual mataram 1.139 pessoas, na maioria civis, de acordo com o mais recente balanço das autoridades israelitas.

Cerca de 250 pessoas foram também sequestradas nesse dia e levadas para Gaza, 129 das quais se encontram ainda em cativeiro pelo movimento, no poder no enclave palestiniano desde 2007.

Israel declarou guerra ao Hamas e tem bombardeado a Faixa de Gaza, onde se vive uma crise humanitária.