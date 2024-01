Israel defende-se contra acusações de genocídio na ONU

O Tribunal Internacional de Justiça da ONU, em Haia, nos Países Baixos, acolheu ontem a primeira audiência do processo no qual a África do Sul acusa Israel de estar a levar a cabo um genocídio na Faixa de Gaza.

"Os palestinianos em Gaza estão a ser mortos por armas e bombas israelitas a partir do ar, da terra e do mar. Estão também em risco imediato de morrer de fome, desidratação e doenças devido ao cerco, à destruição das cidades palestinianas, ao acesso insuficiente à ajuda permitida à população palestiniana e à incapacidade de distribuir essa ajuda limitada enquanto as bombas caem".

Palavras de Adila Hassim, a advogada que representa a África do Sul que, no início da audiência de ontem, apresentou um pedido urgente ao Tribunal para que este ordene a suspensão imediata das operações militares na Faixa de Gaza.

Porque é que a África do Sul está a processar Israel? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Às acusações de Pretória, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, respondeu com uma pergunta:

"Onde estava a África do Sul quando milhões de pessoas foram mortas e deslocadas das suas casas na Síria e no Iémen, e por quem? Pelos parceiros do Hamas. O mundo está virado do avesso".

Para Netanyahu, as ações de Israel na Faixa de Gaza nada têm a ver com genocídio. "Israel está a lutar contra o terrorismo e mentiras. Estado de Israel é acusado de genocídio enquanto luta contra o genocídio", afirmou.

Por seu lado, o Primeiro-Ministro palestiniano, Mohammad Shtayyeh, agradece a coragem da África do Sul: "Obrigado África do Sul (…) Saúdo-vos com orgulho, defensores da dignidade humana e dos direitos humanos", disse.

Na queixa apresentada ao tribunal, Pretória acusa Israel de violar a Convenção das Nações Unidas sobre o Genocídio. À DW, o analista Thijs Bouwgnegt explica que "o crime de genocídio, nos termos do direito internacional, refere-se a atos específicos praticados com a intenção de destruir - no todo ou em parte - membros de um grupo nacional, racial, étnico ou religioso".

Lula da Silva apoia denúncia da África do Sul contra Israel To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ou seja, acrescenta o mesmo especialista, demonstrar em tribunal que Israel cometeu ou está a cometer genocídio é uma questão complexa e que pode demorar.

"É uma questão difícil que pode levar muitos anos a ser respondida. O genocídio é um dos crimes mais difíceis de provar em tribunal".

Israel prometeu refutar as alegações de genocídio esta sexta-feira – altura em que os seus representantes legais serão ouvidos no mesmo tribunal em Haia.

As decisões do Tribunal Internacional de Justiça, o mais alto tribunal da ONU, são definitivas e não são passíveis de recurso, no entanto este não tem como as fazer cumprir. Ainda assim, uma decisão contra Israel poderá prejudicar a sua reputação internacional e abrir um precedente legal.