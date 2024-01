Israel: Blinken volta a defender proteção dos civis em Gaza

Durante uma reunião com Netanyahu em Telavive, o chefe da diplomacia dos EUA "reafirmou o apoio ao direito de Israel de evitar uma repetição dos ataques terroristas de 7 de outubro e sublinhou a importância de evitar mais danos civis e de proteger as infraestruturas civis em Gaza", de acordo com um comunicado do Departamento de Estado norte-americano.

Blinken - que chegou a Israel no âmbito de um novo périplo pela região do Médio Oriente, durante o qual também visitou países árabes - reafirmou o apoio de Washington ao direito dos israelitas de se defenderem dos ataques do Hamas, mas pediu cautela na resposta e na retaliação.

"O secretário de Estado reiterou a necessidade de garantir uma paz duradoura e sustentável para Israel e para a região", o que para os EUA também envolve o reconhecimento de um Estado palestiniano, acrescentou a diplomacia norte-americana.

Nesta deslocação, Blinken também se encontrou com o Presidente israelita, Isaac Herzog, a quem elogiou a sua capacidade de liderança em tempos "incrivelmente complicados".

A agenda do chefe da diplomacia norte-americana em território israelita inclui ainda reuniões com familiares dos reféns que continuam em cativeiro na Faixa de Gaza, cuja libertação Blinken voltou a exigir hoje.