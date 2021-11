Isaías Samakuva

Isaías Henriques Ngola Samakuva é um político angolano e atual presidente da UNITA, o maior partido da oposição em Angola.

É Presidente da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) eleito pela primeira vez em 2003 e reeleito em 2007 e em 2011. Samakuva nasceu a 8 de julho de 1946 em Silva Porto-Gare, atual Kunje, na província do Bié. Em 1970, foi professor na Missão Evangélica de Camundongo e depois cursou Teologia no Seminário de Dondi, onde se tornou pastor evangélico. A entrada formal na UNITA deu-se em 1974 e, um ano mais tarde, foi admitido como funcionário do Ministério do Trabalho. Em 1976, devido à insegurança política, retirou-se para as matas, instalando-se numa das bases da UNITA na então Região Militar 25, transitando depois para a Região 45, onde ocupou o cargo de chefe de gabinete do posto de comando. Em 1979, foi transferido para a África do Sul como representante do movimento liderado por Jonas Savimbi naquele país. Entre 1989 e 1993, foi representante da UNITA no Reino Unido e, mais tarde, delegado na Europa. Depois do fracassado acordo de paz assinado em Lisboa (1991) e do Protocolo de Lusaca (1994) foi constituído em Luanda o Governo de Unidade e Reconciliação Nacional. Nessa altura, Samakuva regressou a Angola para liderar a delegação do partido na Comissão Conjunta. Em 2000, foi indigitado chefe da missão externa da UNITA e, na sequência da morte de Jonas Savimbi, em combate, a 22 de fevereiro de 2002, regressou a Angola para discutir o cessar-fogo.