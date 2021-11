A Irmandade Muçulmana é uma organização islâmica radical que atua em vários países e que defende a adoção da lei islâmica, rejeitando qualquer tipo de influência ocidental.

A Irmandade Muçulmana, que luta para estabelecer a “sharia” (lei islâmica) como base legal para qualquer nação, é considerada a precursora do fundamentalismo islâmico contemporâneo. Por causa de várias cisões, a Irmandade Muçulmana deu origem a dezenas de grupos extremistas como o Hamas, a al-Qaeda ou o Estado Islâmico. A Irmandade Muçulmana foi fundada em 1928 no Egito, com o objectivo de libertar a pátria islâmica do controlo dos estrangeiros e infiéis (kafir) e estabelecer um estado islâmico unificado. A Irmandade Muçulmana é também um dos principais movimentos políticos do Egito, ao qual pertenceu o ex-presidente Mohammed Morsi.