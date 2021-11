A República Islâmica do Irão é um país localizado na Ásia Ocidental, cuja capital é Teerão e a língua oficial é o persa.

Tem fronteiras a norte com Arménia, Azerbaijão e Turquemenistão e com o Cazaquistão e a Rússia através do Mar Cáspio; a leste com Afeganistão e Paquistão; ao sul com o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã; a oeste com o Iraque; e a noroeste com a Turquia. É a segunda maior nação do Oriente Médio em termos de habitantes. Tornou-se uma república islâmica em abril de 1979. O Irão é um país geograficamente diverso, com uma importância geopolítica significativa devido à sua localização, no cruzamento entre o sul, o centro e o ocidente da Ásia. O Irão é considerado uma potência média e regional com grande influência na segurança energética internacional e na economia mundial através das suas grandes reservas de combustíveis fósseis, quer de gás natural quer de petróleo. O Irão é um dos membros fundadores da Organização das Nações Unidas (ONU), do Movimento Não Alinhado, da Organização da Conferência Islâmica (OCI) e da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).