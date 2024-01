Irão: Explosões na cidade de Kerman provocam 103 mortos

Pelo menos 103 pessoas morreram e cerca de 140 ficaram feridas esta quarta-feira (03.01), na cidade iraniana de Kerman, após duas explosões atingirem uma multidão que prestava homenagem ao general Qassim Soleimani, no terceiro aniversário da sua morte.

As explosões ocorreram perto do túmulo de Soleimani, em Kerman, a cerca de 820 quilómetros a sudeste da capital, Teerão.

O incidente acontece num momento em que aumenta a tensão no Médio Oriente e um dia depois de o número dois do Hamas, Saleh al-Aruri - um aliado do Irão - ter sido morto num ataque com drone num subúrbio do sul de Beirute. As autoridades libanesas atribuíram o ataque a Israel.

Explosões já causaram a morte de pelo menos 103 pessoas e 140 feridos Foto: Mahdi K. Ravari/Mehr News/AP/dpa/picture alliance

"O incidente é um ataque terrorista"

"O incidente é um ataque terrorista", afirmou o vice-governador da província de Kerman, Rahman Jalali, citado pela televisão estatal.

Não houve qualquer reivindicação imediata de responsabilidade pelo ataque.

O general Qassim Soleimani, chefe de Força Quds de elite da Guarda Revolucionária, foi morto pelos Estados Unidos em Bagdade, em 2020.

Soleimani foi o arquiteto das atividades militares regionais do Irão e é aclamado como um ícone nacional entre os apoiantes da teocracia iraniana.

No funeral, em 2020, registou-se um tumulto que causou a morte de pelo menos 56 pessoas e ferimentos em mais de 200, quando milhares de pessoas se juntaram ao cortejo.