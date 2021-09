(In)verdades: Conheça a nova série e participe do sorteio!

No mundo cada vez mais digitalizado onde vivemos, independente do assunto, são inúmeras as diferentes informações que encontramos ao nosso dispor.

A nova série da DW, (In)verdades, surge justamente para ajudá-los a distinguir os verdadeiros factos das distorções ou teorias de conspiração. Juntos, desmascaremos os maiores mitos e medos infundados que circulam no nosso mundo virtual.

Concorra a um set de artigos da DW e iPod! (Imagem simbólica)

Para celebrar essa novidade, convidamos o nosso público a participar no sorteio de três pacotes com artigos da DW e iPod!

Para participar do sorteio, basta responder à seguinte pergunta:

Qual é a percentagem atual da população mundial composta por imigrantes?

Veja através deste link o vídeo sobre o assunto para encontrar a resposta correta! Clique aqui para enviar o seu formulário de participação.

Aguardamos as suas respostas até ao dia 25 de outubro de 2021.

São válidas as condições de participação da DW. Muita sorte a todos!