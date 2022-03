NOTÍCIAS

Invasão da Ucrânia: Negociações Kiev-Moscovo terão resultados?

Está prevista para esta quinta-feira (03.03) a segunda ronda de negociações entre as delegações da Ucrânia e da Rússia com vista a um cessar-fogo. Oito dias depois da invasão, o ACNUR contabiliza mais de um milhão de refugiados. 141 países na Assembleia-Geral da ONU condenaram a ofensiva e exigiram a Moscovo a retirada das suas tropas do país vizinho. A DW em direto para a TV Zimbo.