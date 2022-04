Inundações na África do Sul: 10 mil soldados vão auxiliar vítimas da catástrofe

Há uma semana que a África do Sul sofre tempestades violentas que causaram grandes cheias e deslizamentos de terras, saldando-se em 63 desaparecidos, além de um número crescente de mortos.

Até ao momento, as autoridades registaram 443 óbitos. Mas, com o passar dos dias, diminui a esperança de encontrar mais sobreviventes.

A maior parte das vítimas provém da região em torno de Durban, cidade portuária sobre o Oceano Índico, com 3,5 milhões de habitantes, na província de KzaZulu-Natal (KZN).

"A tragédia que atualmente se desenrola na nossa província é uma das piores catástrofes naturais na história do nosso país", disse o Governo provincial de KZN.

Num comunicado oficial divulgado esta segunda-feira (18.04), o exército sul-africano anunciou a mobilização de 10.000 soldados "no quadro da operação Chariot".

As fortes chuvas destruíram pontes e estradas no leste da África do Sul