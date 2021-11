Football Club Internazionale Milano, ou apenas Inter de Milão, é um clube italiano de futebol fundado no dia 9 de março de 1908 na cidade de Milão.

A Inter de Milão é um dos clubes de futebol mais bem-sucedidos de Itália. Venceu 18 vezes o Campeonato Italiano de Futebol, sete Taças de Itália e cinco Supertaças de Itália. Fora do país, o clube também soma sucessos: ganhou três vezes a Liga dos Campeões (1963-64, 1964-65 e 2009-10) e três vezes a Liga Europa (1990-91, 1993-94 e 1997-98). Do currículo deste histórico clube fazem ainda parte duas conquistas da Taça Intercontinental (1963-64, 1964-55), além da Taça do Mundo de Clubes da FIFA (2010).