Insurgentes em Cabo Delgado: Pemba está fora de perigo, defendem analistas

O porto de Mocímboa da Praia foi alvo de uma ousada captura por insurgentes na última terça-feira (11.08). No entanto, analistas ouvidos pela DW África entendem que, apesar de disporem de uma considerável força militar, os insurgentes não podem tomar a capital de Cabo Delgado, Pemba.

O diretor-executivo do Centro de Democracia e Desenvolvimento (CDD), Adriano Nuvunga, sustenta que há vários fatores que podem impedir os insurgentes de tomar a capital Pemba, entre os quais a geografia.

"Não creio que isso seja possível. As características próprias da zona norte de Cabo Delgado propiciaram a captura em Mocímboa da Praia: as ilhas, as dificuldades de patrulhamento, com dificuldades de acompanhamento por parte do Estado, a floresta à volta, mata densa, distritos extensos, isto permite capacidade de manobra. Mas não creio que isso seja possível ao nível de Pemba", explica.

Falhas do Estado

Mesmo assim, Adriano Nuvunga não tem dúvidas de que os insurgentes estão a ganhar terreno em Cabo Delgado e aponta falhas: "Falhámos como estado, falhámos como sociedade, e os sinais vinham de todos os lados sobre a escalada da violência".

Para Nuvunga, "os insurgentes aparecem mais organizados, mais capacitados, ao usarem armamentos mais sofisticados".

O diretor-executivo do CDD acredita que os ataques em Cabo Delgado afetem o avanço dos megaprojetos. "É verdade que se perceba isso. Mas o que nós não queríamos ver era um fechamento, porque o que vai acontecer no fundo com o desenvolvimento da insurgência é que Moçambique vai ficar armadilhado. Há-de haver um ilhamento aos projetos", defende o analista.

Interesses políticos

O editor do jornal semanal Zambeze, Egídio Plácido, também defende que a capital provincial de Cabo Delgado não vai ser tomada pelos insurgentes e aponta interesses políticos que podem travar essa intenção.

Assistir ao vídeo 02:09 Compartilhar Campanha solidária apoia vítimas do conflito em Cabo Delgado Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3gPq6 Campanha solidária recolhe doações para vítimas dos conflitos em Cabo Delgado

"Não há efetivamente um perigo de se assaltar a cidade de Pemba. E mais, mesmo as zonas próximas a cidade de Pemba, estou a falar de Metuge, os terroristas ainda não atingiram, mas estão numa zona circunvizinha. O perigo está ali perto, mas a cidade continua muito segura e é lá onde todas as ações são coordenadas".

Plácido acredita que as Forças de Defesa e Segurança são capazes de dar uma resposta para voltar a controlar o porto da Mocímboa da Praia, como já aconteceu no passado. "Mas não é garantia total de que os insurgentes não vão voltar", pondera.

"Pelos sinais que já foram dados no passado, claramente que é muito difícil expulsar terroristas por uma simples razão: no início deste ano, circularam vários vídeos de alguma população que apoia os terroristas. Há um trabalho de base que deve ser feito ao nível das comunidades", explica.

A província nortenha de Cabo Delgado é palco de um dos maiores projetos de exploração de gás em África. Entretanto, desde outubro de 2017 também é alvo de ataques de insurgentes, que já provocaram centenas de mortos e milhares de deslocados.