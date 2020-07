Insurgência em Cabo Delgado: Vertente marítima ganha importância, diz analista

Cabo Delgado: Menos receitas e mais segurança no setor do gás após ataques

Na sequência da morte de oito trabalhadores da Fenix Construction em Cabo Delgado, as projeções iniciais das receitas do gás poderão sofrer um decréscimo, diz investigadora do CIP, que pede mais transparência no setor. (06.07.2020)