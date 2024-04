Insegurança em Gaza: Residentes montam cancelas nas estradas

Comunidades do distrito moçambicano de Mandlakazi montaram cancelas nas estradas contra a insegurança. Sete mulheres foram assassinadas recentemente na região por indivíduos até agora desconhecidos.

No povoado de Chiguivitane, no posto administrativo de Chibonzane, distrito de Mandlakazi, os residentes instalaram cancelas nas estradas e revistam viaturas, principalmente no período noturno. Procuram assassinos que estarão a monte.

Impuseram também um recolher obrigatório a partir das 19h00 e todos os desconhecidos que passam por ali são interrogados.

"Quando colocamos troncos nas vias é para o automobilista parar. Vemos quem está na viatura, se são residentes da nossa aldeia. Vamos revistar as pessoas como fazem os nossos amigos noutros locais", explica uma residente.

Estas ações populares, nesta e noutras comunidades da região, atentam contra a liberdade de circulação no país, prevista na Constituição da República.

Os bloqueios começaram depois do assassinato de sete mulheres, há mais de duas semanas. As vítimas teriam sido aliciadas com dinheiro e vagas de emprego. Mais tarde, foram encontradas mortas.

População faz justiça pelas próprias mãos

Enquanto a polícia investiga o caso, a população tem estado a fazer justiça pelas próprias mãos. Há relatos de pessoas inocentes que teriam sido linchadas quando passavam por comunidades onde são desconhecidas. A desconfiança entre as comunidades aumenta.

A Polícia da República de Moçambique (PRM) em Gaza reconhece que há condicionamento na circulação de pessoas.

Polícia da República de Moçambique em Gaza reconhece que há condicionamento na circulação de pessoas Foto: DW/L. da Conceição

"Estamos a trabalhar no sentido de repormos a ordem. Temos conhecimento de que há certos bairros onde há condicionamento nas vias. São focos de perturbação da ordem e nós vamos até lá para repor a ordem e sensibilizar a comunidade envolvida nesses casos, para não fazer essas barricadas, porque acaba excitando violência", disse o porta-voz da comando-provincial da PRM em Gaza, Júlio Nhamussua.

Uma viatura da polícia foi vandalizada por populares.

A polícia apela aos residentes para aguardarem os resultados da investigação em curso sobre os assassinatos. Até agora, não foram apontados suspeitos, mas a corporação promete divulgar novidades assim que as tiver.

A PRM em Gaza salienta ainda que quaisquer ações de vigilância popular devem ser feitas em coordenação com a corporação.