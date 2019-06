Inhambane: Enfermeiros a consumir álcool e exigir propinas  

No interior do hospital de campanha de Macurungo na Beira

Um passeio pelas tendas em Macurungo

Um enfermeiro da equipa da Cruz Vermelha caminha pelas tendas de lona do hospital de campanha gerido em parceria com a ONG Médicos do Mundo. Já foram realizadas mais de duas mil consultas, além de uma média de sete partos diários. Este hospital é referência no atendimento de 35 mil pessoas na região, onde as condições habitacionais ficaram muito debilitadas após a passagem do ciclone Idai.