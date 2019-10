Inhambane: Candidatos à presidência intensificam caça ao voto  

Campanha eleitoral em Moçambique: Província a província

Cabo Delgado: Campanha em palco de ataques armados

Há mais de dois anos que esta província do norte é alvo de ataques armados organizados por homens até ao momento sem face. Caça ao voto em solo molhado de sangue e clima de terror não é com certeza a todo vapor. Mas os partidos, em áreas seguras, seguem com suas promessas. Na terra do futuro, pois alberga uma das maiores reservas de gás do mundo, os jovens exigem emprego.