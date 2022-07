Indignação e protestos continuam nas ruas da Líbia

Mergulhada num caos político e económico desde a queda do regime de Muhammar Kadhafi, em 2011, a Líbia continua dividida em dois campos, com um Parlamento em Tripoli, a capital, e outro em Tobruk, no leste do país.

O fracasso da última reunião patrocinada pela ONU em Genebra entre as duas partes foi a última gota de água num país à beira do colapso, como explica em entrevista à DW África Hasni Abidi, diretor do Centro de Estudos e Investigação Árabe e Mediterrânica (CERMAM) em Genebra, na Suíça.

DW África: Está surpreendido com estas manifestações? Até onde podem ir os protestos?

Hasni Abidi (HA): Os protestos na Líbia não são surpreendentes, as condições económicas e sociais estão a piorar a cada dia que passa. Há uma escassez, há quase uma política de pagamentos atrasados, ou seja, há menos liquidez. Os bancos líbios já não estão a funcionar normalmente. Já para não mencionar, claro, os cortes de eletricidade recentes na Líbia, devido ao bloqueio petrolífero.

Estamos a assistir ao início de uma Primavera líbia, mesmo que não da mesma forma. Mas podemos sentir que existe um sentimento generalizado de cansaço por parte de todos os líbios, quer no leste, a oeste ou no sul do país.

Manifestantes entraram no Parlamento de Tobruk e saquearam algumas divisões

DW África: A população pode esperar conseguir algo através dos protestos de rua?

HA: Se a pressão da rua continuar, sim, podem obter alguns resultados. Pelo menos um acordo entre as novas e velhas figuras políticas. Cada parte quer recuperar e utilizar estas manifestações para se posicionar como sucessor e como solução para a crise líbia. Mas os líbios querem que todas estas figuras políticas saiam. O problema é que a sua partida exige a organização de eleições e é precisamente por causa da organização de eleições que há um impasse.

DW África: Realizar eleições a qualquer preço é parte dos esforços da comunidade internacional. Mas, entretanto, não se estão a esquecer de dar uma ajuda à economia, às exportações de hidrocarbonetos ou às infraestruturas que já não estão a funcionar?

HA: Sim, é verdade que é dada uma certa prioridade às eleições. A comunidade internacional calcula que só eleições serão capazes de tirar a Líbia deste impasse. E as condições económicas muito difíceis são consequência deste impasse político. Mas sabemos que há também a presença de milícias, militarização e interesses económicos que são problemáticos. Estar no poder na Líbia tornou-se uma forma de enriquecimento.