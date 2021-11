A indústria é uma atividade económica que surgiu na Primeira Revolução Industrial, no fim do século XVIII e no início do século XIX, em Inglaterra.

A indústria é o conjunto das atividades que visam a manipulação e transformação de matérias-primas para a produção de bens de consumo. A indústria pode ainda ser o conjunto das pessoas e dos processos envolvidos no fabrico ou na produção de algo.