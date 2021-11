Guiné-Bissau: “Homem Novo” em busca da cidade mais limpa de África

Juviano Landim, abandonou a imigração na Europa para ir pôr as mãos na limpeza das ruas do seu país, a Guiné-Bissau. Em tempos da Covid-19 criou um lavatório movido com os pés para ajudar a lavar as mãos sem tocar nas torneiras. O chamado Homem Novo sensibiliza os guineenses sobre o saneamento básico.