Ilha de São Vicente

São Vicente (em crioulo Sanvicente ou Soncente) é a segunda ilha mais populosa de Cabo Verde, localizada no grupo do Barlavento, a noroeste do arquipélago.

O canal de São Vicente separa-a da vizinha ilha de Santo Antão. O Aeroporto Internacional Cesária Évora localiza-se a sul da cidade do Mindelo, o principal centro urbano da ilha e a segunda maior cidade do país, onde se concentra grande parte da população. Embora seja de origem vulcânica, a ilha é relativamente plana, especialmente a área central, a zona leste do Calhau e a zona norte da Baía das Gatas. A ilha tem no porto, na pesca e turismo as suas principais fontes de receita. O Porto Grande, no Mindelo, é o principal porto de Cabo Verde, por onde passam grande parte das importações do país. O ponto mais alto da ilha é o Monte Verde com 774 m de altitude.