A Ilha de São Tomé é a maior ilha do arquipélago de São Tomé e Príncipe, que é constituído por duas ilhas, ambas pertencentes à linha vulcânica dos Camarões.

A ilha tem uma área de 859 quilómetros quadrados. A capital da ilha é São Tomé, que é também capital do arquipélago de São Tomé e Príncipe. A Ilha de São Tomé está dividida em seis distritos: Água Grande, Cantagalo, Caué, Lembá Lobata e Mé-Zóchi. A cidade de São Tomé destaca-se como sendo o principal porto do país e domina a exportação de cacau, madeira e bananas. Pela localização próxima à linha do equador, apresenta um clima quente e húmido a maior parte do ano.