A igualdade de género é um conceito que busca a equivalência social entre os géneros masculino e feminino. A expressão deriva da crença na injustiça assente na desigualdade entre os sexos. O conceito pode referir-se às diferenças sociais entre homens e mulheres e estende-se a todo o espectro da identidade de género. O género tem por base representações em torno do sexo biológico, ou seja, é o modo como as sociedades entendem as pessoas do sexo masculino e as pessoas do sexo feminino.