Igreja dos Adventistas do Sétimo Dia "A Luz do Mundo" é uma seita religiosa criada em Angola por José Julino Kalupeteka, um pastor e dissidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Julino Kalupeteka, natural do Huambo, decidiu transformar em templo ao ar livre o Monte Sume, uma pequena montanha perto da aldeia onde nasceu, a 25 quilómetros de Caála na província angolana do Huambo. Kalupeteka era membro ativo da Igreja dos Adventistas do Sétimo Dia, mas em 2001 é afastado da vida religiosa por alegado comportamento indisciplinar. Tal levou-o a fundar em 2007 a "Igreja dos Adventistas do Sétimo Dia - A Luz do Mundo". Ao longo de vários anos, Kalupeteka ditou as suas regras: não aceitar participar no censo populacional, não deixar as crianças frequentarem a escola, proibir a ingestão de certos alimentos, entre outras. Registaram-se vários confrontos entre os fiéis de Kalupeteka e a polícia, no início de 2015, provocando a morte de pelo menos duas dezenas de pessoas.