Igreja católica em África pede ajuda na luta contra abusos

O bispo Edward Hiiboro Kussala (54), um importante representante da Igreja Católica em África, pediu ajuda na luta contra violações. "Sozinho não podemos fazer isso!", disse o líder da Conferência dos Bispos do Sudão do Sul ao portal de internet do Vaticano, o "Vatican News", neste fim-de-semana.

Ele falou pouco mais de uma semana após a conclusão da cúpula internacional anti-abusos da Igreja Católica, no Vaticano. "Nossas dioceses carecem de padres que estejam preparados para as leis do Estado ou da Igreja", disse o bispo Kussala, de Tambura-Yambio. Mas também o Governo precisa de ajuda.

Em África, a luta contra abusos também é difícil porque não há leis apropriadas. Além disso, as leis existentes são frequentemente ignoradas: "Se há governos que não respeitam o papel da lei, a segurança é abalada, e torna-se difícil resolver os problemas". A Igreja em África poderia recorrer à Lei da Igreja em casos de abuso e com isso dar mais respostas.

"Mas não há dúvida de que precisamos de ajuda". O bispo salientou ainda a falta de advogados e padres, por exemplo, "preparados para ajudar governos a adotarem leis equilibradas e eficientes".

Kussala saudou o anúncio do Vaticano de enviar apoio às conferências episcopais de luta contra os abusos. A Igreja em África precisa de apoio da Igreja universal. O Bispo de Tambura-Yambio também pediu o estabelecimento de escritórios anti-abuso.