O Iémen é um país árabe que ocupa a extremidade sudoeste da Península da Arábia. A capital do país é Sanaa e a sua língua oficial é o árabe.

Este país do continente asiático é limitado a norte pela Arábia Saudita, a leste por Omã, a sul pelo mar da Arábia e pelo golfo de Áden. Além do território continental, o Iémen inclui também algumas ilhas situadas ao largo do Corno de África, das quais a maior é Socotorá (em inglês Socotra). A República do Iémen foi criada em 22 de maio de 1990, resultando da unificação da República Árabe do Iémen e da República Democrática do Iémen (antiga capital Áden). Depois da reunificação persistiram conflitos entre as várias partes do país. Os houthis, um grupo xiita do norte, iniciaram uma luta armada contra o Governo central de Sanaa alegando que suas ações são para a defesa de sua comunidade e contra a discriminação por parte do Governo.