Kuduro é um género musical e um género de dança que surgiu em Angola. É influenciado por outros géneros como Kizomba, Semba, Reggae, Afro House e Rap.

O Kuduro surge em finais dos anos 80, primeiro como uma dança e com o passar do tempo evoluindo para um género musical. O Kuduro tornou-se um fenómeno musical em todos os países de língua portuguesa, assim como em outras partes do mundo, especialmente após o lançamento de hits como "Vem Dançar Kuduro" e "Danza Kuduro", dos cantores Lucenzo e Don Omar. Um dos grupos mais conhecidos são os Buraka Som Sistema de Portugal.